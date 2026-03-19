الإطفاء: تعاملنا مع 76 بلاغا غير اعتيادي منذ بداية العدوان الإيراني الآثم

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب

قالت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الخميس إنها تعاملت مع 76 بلاغا غير اعتيادي منذ بداية العدوان الإيراني الآثم على البلاد وذلك نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية مبينا أن البلاغات شملت حرائق ناجمة عن شظايا متفرقة سقطت من طائرات مسيرة أو صواريخ.

وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت أن (الإطفاء) نفذت عمليات استعداد وتأمين لمواقع مختلفة في أنحاء البلاد.

وبين الغريب أن ست فرق من قوة الإطفاء العام تعاملت صباح اليوم مع حريقين في موقعين مختلفين الأول في مصفاة ميناء الأحمدي والثاني في مصفاة ميناء عبدالله حيث تم استهداف وحدتين تشغيليتين بطائرات مسيرة معادية.

وأضاف أن فرق (الإطفاء) باشرت التعامل مع الحريقين فور وصولها عبر عمليات المكافحة والسيطرة عليهما والحيلولة دون انتشارهما وتم إخمادهما في وقت قياسي.

وأكد أن جميع منتسبي قوة الإطفاء العام يؤدون واجبهم الوطني بيقظة وإخلاص ومسؤولية ومستمرون في أداء مهامهم بكل عزم واضعين حماية الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي فوق كل اعتبار.

وسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.