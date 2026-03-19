الداخلية: التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 21 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن الاعتراض الدفاعي للاعتداءات الإيرانية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 21 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي للاعتداءات الإيرانية السافرة ليرتفع مجموع البلاغات التي تعاملت معها الفرق الأمنية منذ بداية العدوان إلى 442 بلاغا.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العميد بوصليب أن الفرق المختصة انطلقت فور تلقي البلاغات وفق الإجراءات المعتمدة لتأمين المواقع والتأكد من سلامة المواطنين والمقيمين.

وأفاد بأن صافرات الإنذار تم تشغيلها خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع أربع مرات ليصل إجمالي عدد تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 98 مرة. كما استعرض مقطعا مرئيا لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج نطاق التهديد.

ودعا العميد بوصليب الجميع في حال سماع صافرات الإنذار أثناء تواجدهم في المجمعات التجارية والأماكن العامة إلى الالتزام بالإرشادات الأمنية وتعليمات إدارة الموقع ورجال الأمن والتوجه إلى مخارج الطوارئ بهدوء ونظام وعدم التدافع أو التجمهر حفاظا على سلامة الجميع.

وأعرب عن خالص التقدير والاعتزاز لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام على جهودهم المتواصلة خلال هذه الأزمة وما يبذلونه من تفان وإخلاص في أداء واجبهم الوطني مؤكدا أن جهودهم محل فخر واعتزاز وتقدير من كافة أبناء هذا الوطن وكل من يقيم على أرضها الطيبة.