نادي الطموح الكويتي: اللاعبة مريم ذياب تمثل الكويت باحتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي لمتلازمة داون

ممثلة البلاد البطلة مريم ذياب

أعلن نادي الطموح الكويتي الرياضي للاعاقات الذهنية مشاركة اللاعبة مريم ذياب ممثلة عن دولة الكويت في احتفالية منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي لمتلازمة داون ومرور 20 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الصدد قالت اللاعبة ذياب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه تم بث كلمتها بمقر المنظمة الدولية بعد تعذر سفرها بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت أن مشاركتها جاءت بدعوة من مؤسسة (جيروم لوجون) الفرنسية المنظمة للفعالية والتي تسلط هذه المناسبة العالمية من خلالها الضوء على أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في مختلف مجالات الحياة.

وبينت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق من الاعتراف بإنسانيتهم وقدراتهم وليس التعامل معهم كحالات طبية مشيرة إلى أن التحدي الأكبر في تجربتها لم يكن متلازمة داون بحد ذاتها بل انخفاض التوقعات المجتمعية. وأكدت أن الإيمان بالقدرات يصنع التحول الحقيقي ويمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الفرصة للإسهام في المجتمع إذ لم تعد مجرد متلقية للدعم بل أضحت شريكة في صناعته.

وأفادت بأن دولة الكويت تقدم نموذجا إيجابيا في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال خدمات التأهيل ومساندة الأسر والمبادرات التي تعزز التمكين الرياضي والاجتماعي إذ تسهم هذه الجهود في كسر الصور النمطية وبناء الثقة داعية إلى منح الفرص بدلا من الشفقة وتعزيز الدمج في التعليم والعمل.

وأضافت أن رسالتها إلى العالم تقوم على تقبل الاختلاف وفتح أبواب الدمج أمام الجميع مشددة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقاسون بعدد الكروموسومات بل بإنسانيتهم وقدراتهم وأن دمجهم يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وإنسانية.

من جهتها قالت عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي في تصريح مماثل ل(كونا) إن اختيار مريم ذياب لإلقاء هذه الكلمة يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه دولة الكويت في دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة مبينة أن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز الوعي بمتلازمة داون وتشجيع دمج المصابين بها في المجتمع والتعليم والعمل.

وأوضحت بورسلي أن تزامن المناسبة مع الأوضاع الراهنة في المنطقة يبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات ومنها صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم مؤكدة أهمية تحرك المجتمع الدولي لضمان حمايتهم وتعزيز مشاركتهم في خطط الاستجابة الإنسانية.

وستقام الفعالية غدا الجمعة تحت شعار (إتاحة الوصول إلى الصحة العادلة) بتنظيم من مؤسسة (جيروم لوجون) الفرنسية وتتناول عدة موضوعات تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي لمتلازمة داون 21 وبرعاية البعثات الدائمة لكل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا والفاتيكان.