الدفاع: رصد 18 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية وتدمير 13 طائرة منها

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

رصدت القوات المسلحة الكويتية 18 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية “تم تدمير 13 طائرة منها” فيما استهدفت طائرتان مسيرتان وحدتي تشغيل تابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية ما أسفر عن اندلاع حرائق محدودة دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان اليوم الخميس خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت إن ثلاث طائرات مسيرة سقطت خارج منطقة التهديد.

وبين العقيد العطوان أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع 11 بلاغا ليصل بذلك إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها منذ بداية العدوان السافر إلى 233 بلاغا حيث تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وفق أعلى معايير السلامة بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

وسأل الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة للكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.