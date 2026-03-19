سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى غرفة إدارة الأزمات بشركة البترول الوطنية

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة التفقدية لغرفة إدارة الأزمات بشركة البترول الوطنية الكويتية

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لغرفة إدارة الأزمات بشركة البترول الوطنية الكويتية وذلك للاطمئنان على العاملين وعلى سير العمل في أعقاب الاعتداء الذي تعرضت له مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي التابعتين للشركة صباح اليوم.

وكان في استقبال سموه كل من وزير النفط طارق سليمان الرومي والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة المهندسة وضحة أحمد الخطيب وعدد من القيادات التنفيذية في الشركة.

وقد استمع سموه خلال الزيارة إلى خطة العمل السريعة التي فعلها فريق إدارة الطوارئ في شركة البترول الوطنية الكويتية للتعامل مع الاعتداءات على مصافيها والإجراءات الفورية التي تم اتخاذها لضمان سلامة العاملين في شركتي البترول الوطنية والبترولية المتكاملة (كيبك) وتأمين المنشآت وتعزيز التدابير الاحترازية في كافة المواقع الحيوية التابعة للشركة.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بجهود الكوادر الوطنية المبذولة لتأمين عمليات التكرير في مصافي الشركة وانتظام تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات النفطية وأعرب عن عميق شكره وتقديره لهم مؤكدا على أهمية مضاعفة الجهود لضمان استمرار واستدامة الخدمات الأساسية المقدمة للمجتمع.