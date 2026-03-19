الأرصاد الجوية: فرص لأمطار متفرقة ورياح مثيرة للغبار وضباب بنهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار النسبي في الاحوال الجوية بسبب تكاثر السحب مع وجود فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح نشطة مثيرة للغبار وفرص لتكون الضباب وانخفاض للرؤية الافقية خلال فترة نهاية الأسبوع الحالي.

وقال مدير الادارة بالندب ضرار العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن التوقعات الجوية والنماذج العددية تشير إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب ركامية ورياح نشطة على فترات مع فرصة أمطار متفرقة تكون رعدية احيانا وغبار مثار يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق.

وأضاف العلي أن فرص الأمطار المتفرقة تبدأ نهار اليوم وتكون رعدية أحيانا مع رياح مثيرة للغبار وتؤدي لارتفاع الامواج وتستمر حتى الليل مبينا أن التحسن التدريجي بالأحوال الجوية يبدأ من بعد ظهر غد الجمعة.

وبين أن فرص الضباب تبدأ مساء الجمعة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية مشيرا إلى أن فرص الضباب تستمر حتى مساء السبت ويكون خفيفا على بعض المناطق مع فرص لتكون السحب وأمطار خفيفة متفرقة ليلا.