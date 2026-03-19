وزارة التجارة: تحرير 45 محضر ضبط لمخالفات متنوعة في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير

من الجولة التفتيشية

نفذت وزارة التجارة والصناعة جولة تفتيش ميدانية موسعة على المحال التجارية في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير أسفرت عن تحرير 45 محضر ضبط لمخالفات متنوعة و3 إشعارات مخالفة للنشاط المرخص له.

وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن جولة التفتيش التي نفذتها في محافظة مبارك الكبير شهدت تحرير 39 محضر ضبط لمخالفات متنوعة أبرزها عدم الالتزام بقرارات تثبيت أسعار السلع وبيع بعض السلع بأعلى من السعر المحدد وتم كذلك توجيه ثلاثة إشعارات مخالفة للنشاط المرخص له.

وأضافت أن جولة التفتيش في محافظة العاصمة شملت عددا من الصالونات النسائية وأسفرت عن تحرير ستة محاضر ضبط لمخالفات متنوعة منها اختلاف التسعيرة بالفواتير إضافة إلى مخالفات غش تجاري مؤكدة اتخاذها الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.