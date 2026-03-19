دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران مصفاتين في جنوب الرياض وينبع

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له مصفاة في جنوب الرياض ومصفاة (سامرف) في ينبع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها وخرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها اليوم الخميس رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة مشددة على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة لما تشكله من تهديد واضح ضد الدول وسلامة شعوبها.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها.