التربية تصدر قرارا بتنظيم توقيت الدوام المدرسي بنظام التعليم عن بعد في كل المدارس

أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف محمد الخالدي قرارا اليوم الخميس بشأن تحديد توقيت الدوام المدرسي بنظام التعليم عن بعد في مدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني إضافة إلى مدارس التعليم الخاص (المدارس الأهلية العربية).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار ينص على أن يتم العمل في مدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس العربية) وفق توقيت الدوام المدرسي المعتمد لكل مرحلة تعليمية بحسب الجداول المرفقة بما يضمن تنظيم آلية الدراسة واستمرار تقديم الحصص التعليمية عبر منصات التعليم عن بعد.

وأضافت أن القرار نص على أن تتولى إدارة مدارس التربية الخاصة إعداد جداول الدوام الخاصة بها وفق خطة كل مدرسة على ألا يتجاوز موعد بدء الدوام في هذه المدارس موعد بدء الدوام المعتمد في مدارس التعليم العام بمختلف مراحلها التعليمية على أن يسري العمل بهذه المواعيد اعتبارا من تاريخ صدور القرار حتى إشعار آخر.

وفي هذا الإطار حددت الوزارة مواعيد الدوام المدرسي لكل مرحلة تعليمية بما يحقق الانضباط في سير الدراسة حيث تقرر أن يكون الدوام في مرحلة رياض الأطفال بنظام (التعليم عن بعد) غير المتزامن بما يتناسب مع طبيعة المرحلة العمرية وآليات التعلم الخاصة بها.

وبينت أن المرحلة الابتدائية سيكون فيها التعليم غير متزامن للصفوف الثلاثة الأولى في حين يبدأ الدوام للصفين الرابع والخامس الابتدائي عند الساعة التاسعة صباحا وينتهي عند الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة ظهرا بواقع خمس حصص دراسية يوميا مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة تتخللها استراحتان مدة كل منهما 15 دقيقة.

وأشارت الوزارة إلى أن الدوام المدرسي في المرحلة المتوسطة يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة ظهرا بعدد خمس حصص دراسية يوميا وزمن الحصة 35 دقيقة إضافة إلى استراحتين مدة كل منهما 15 دقيقة.

كما اعتمدت الوزارة التوقيت ذاته للمرحلة الثانوية حيث يبدأ الدوام عند الساعة التاسعة صباحا وينتهي الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة ظهرا بواقع خمس حصص دراسية يوميا بالمدة الزمنية نفسها بما يحقق توحيد الإطار الزمني لليوم الدراسي في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.

وأكدت وزارة التربية أن تحديد هذه المواعيد يأتي في إطار تنظيم (التعليم عن بعد) وضمان انتظام العملية التعليمية وفق جداول زمنية واضحة تراعي طبيعة المراحل الدراسية المختلفة.