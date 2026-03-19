دوري أبطال أوروبا: انتصارات كاسحة لبرشلونة وبايرن وليفربول وأتلتيكو يتأهل رغم الخسارة

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

حسمت أندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنكليزي تأهلها إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بانتصارات ساحقة الأربعاء في إياب ثمن النهائي.

وضرب برشلونة الذي قدّم إحدى أفضل مباريات الموسم بفوزه على نيوكاسل يونايتد الإنكليزي 7-2 (8-3 بمجموع المباراتين)، موعدا مع مواطنه أتلتيكو مدريد الذي خسر أمام مضيفه توتنهام الإنكليزي 2-3 وتأهل بفضل فوزه ذهابا 5-2.

وباكتساحه غلطة سراي التركي 4-0، تأهل ليفربول إلى مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب بعدما كان خسر 0-1 ذهابا، فيما سيلاقي بايرن ميونيخ الفائز على أتالانتا الإيطالي 4-1، ريال مدريد الإسباني، علما أن الدور يكتمل بلقاء أرسنال الإنكليزي وسبورتينغ البرتغالي المتأهلين الثلاثاء.

ثنائية من رافينيا وليفاندوفسكي

على ملعب كامب نو وبحضور أكثر من 60 ألف مشجع للمرة الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم، انتظر برشلونة حتى الشوط الثاني لحسم تأهله أمام نيوكاسل.

أحرز البرازيلي رافينيا (6 و72) ومارك برنال (18) ولامين جمال (45+7 من ركلة جزاء) وفيرمين لوبيس (51) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (56 و61) أهداف الفريق الكاتالوني، فيما وقّع السويدي أنتوني إيلانغا على هدفيّ الضيف الإنكليزي (15 و28).

وافتتح رافينيا التسجيل بتسديدة أرضية بعد كرة هيّأها له فيرمين لوبيس (6)، ثم أدرك إيلانغا التعادل بتسديدة أرضية بعد عرضية متقنة من الشاب لويس هول (16).

ومنح برنال التقدم مجددا للعملاق الكاتالوني، بعدما تابع رأسية جيرارد مارتين بعد ركلة حرة مباشرة نفّذها رافينيا (18)، قبل أن يُدرك إيلانغا التعادل مجددا بتحويله عرضية هارفي بارنز (28).

وسجّل لامين جمال هدف برشلونة الثالث (45+7)، وبعد تمريرة بينية متقنة من رافينيا، انفرد لوبيس وأسكن الكرة من داخل المنطقة أرضية في الزاوية اليمنى، محرزا الرابع (51).

وأضاف ليفاندوفسكي الخامس برأسية بعد ركلة ركنية نفذها رافينيا (56)، ثم أتبعه بالسادس بتسديدة أرضية من مسافة قريبة مستفيدا من تمريرة متقنة من جمال (61)، قبل أن يختتم رافينيا مهرجان الأهداف بتسديدة من داخل المنطقة استقرت أرضية في المرمى (72).

صلاح يسجل ويصنع

وعوّض المصري محمد صلاح إهداره ركلة جزاء (45+4) وقاد فريقه إلى الفوز على غلطة سراي بصناعته الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي أوغو إيكيتيكيه (52) وتسجيله الرابع (62)، علما أنه كان له دور مباشر في الثالث الذي سجله الهولندي راين غرافنبرخ (53) بعد هدف السبق من المجري دومينيك سوبوسلاي (25).

وبعد محاولتين من إيكيتيكيه (12 و18) ومثلها من الألماني فلوريان فيرتس (21 و25)، افتتح سوبوسلاي التسجيل من ركلة ركنية خادعة لعبها الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر زاحفة نحو منطقة الجزاء سددها الأوّل غير المراقب إلى يمين الحارس أوغورجان تشاكير (25).

وحصل ليفربول على فرصة مضاعفة النتيجة حين تحصل سوبوسلاي على ركلة جزاء بعد خطأ من السنغالي إسماعيل جايكوبز، لكن صلاح أهدرها حين سدد إلى يسار الحارس الذي تابعها وتصدى لها، كما فعل أمام تسديدة فيرتس نحو منتصف المرمى (45+5).

وعوّض إيكيتيكيه الفرصة بهدف ثان بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، من مسافة قريبة بعدما تلقى تمريرة حاسمة من صلاح (52)، قبل أن يعزّز غرافنبرخ النتيجة بعدما تابع تسديدة صلاح التي ردّها الحارس (53).

وحسم صلاح الأمور بالرابع بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء بعدما تبادل الكرة مع فيرتس (62).

كاين يسجل الهدف الخمسين

وعلى ملعب أليانتس أرينا، أحرز رباعية بايرن كلّ من الإنكليزي هاري كاين (25 من ركلة جزاء و54) ولينارت كارل (56) والكولومبي لويس دياس (70)، فيما سجّل البديل الصربي لازار ساماردجيتش (85) هدف أتالانتا الوحيد.

وكان بايرن فاز ذهابا 6-1 في برغامو.

وبتسجيله الهدف الثاني الشخصي، بلغ كاين الهدف الخمسين في مسيرته بدوري الأبطال، والعاشر له في تسع مباريات ضمن نسخة هذا الموسم، والسابع والأربعين في 39 مباراة خاضها بقميص بايرن ضمن جميع المسابقات.

أتلتيكو يتأهل رغم الخسارة

وفي مباراة ثانية، بلغ أتلتيكو مدريد الدور عينه رغم خسارته أمام مضيفه توتنهام 2-3.

سجّل الفرنسي راندال كولو مواني (30) والهولندي تشافي سيمونز (52 و90+1) أهداف توتنهام، والأرجنتيني خوليان ألفاريس (47) والسلوفاكي دافيد هانتسكو (75) هدفيّ أتلتيكو.