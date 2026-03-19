مؤسسة البترول: تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبدالله لاعتداء بطائرة مسيرة

مصفاة ميناء عبدالله

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تعرضت صباح اليوم الخميس إلى اعتداء بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرق الطوارئ والاستجابة السريعة باشرت أعمالها فورا للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه وفق أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة.

وأكدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت أن إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناءالأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تعرضت صباح اليوم أيضا إلى اعتداء بطائرة مسيرة ماأدى إلى اندلاع حريق محدود فيها دون وقوع إصابات بشرية.