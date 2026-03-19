الجمارك تعقد اجتماعا تنسيقيا لتفعيل اتفاقية النقل البري الدولي

جانب من الاجتماع التنسيقي لتفعيل اتفاقية النقل البري الدولي

عقدت الإدارة العامة للجمارك مساء اليوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا مشتركا برئاسة نائب رئيس الجمارك لشؤون البحث والتحري والمنافذ الجمركية صالح العمر لبحث آليات تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) وتطبيقها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان لها إن الاجتماع ضم كلا من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور إدارة النقل البري ووزارة الأشغال العامة ونادي السيارات لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة بما يسهم في تسهيل إجراءات عبور الشاحنات والبضائع عبر المنافذ الحدودية ورفع كفاءة العمليات اللوجستية وتحقيق انسيابية أكبر في حركة النقل التجاري والحد من المعوقات التشغيلية.وأكد الاجتماع أ همية تفعيل اتفاقية (TIR) لما لها من دور محوري في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز مكانة دولة الكويت كممر لوجستي إقليمي مبينين أهمية استمرار التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان التطبيق الفعال وتحقيق الأهداف المرجوة.

واستعرض الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بتطبيق الاتفاقية بما في ذلك تطوير البنية التحتية الداعمة وتكامل الأنظمة الإلكترونية وتوحيد الإجراءات الرقابية إضافة إلى دور نادي السيارات في الجوانب المرتبطة بتنظيم وتيسير إجراءات نظام (TIR) بما يضمن سرعة الإنجاز مع المحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة.

يأتي الاجتماع ضمن جهود الجهات الحكومية لتعزيز الشراكة المؤسسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة.