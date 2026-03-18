مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على السعودية والإمارات وقطر ودول الخليج

وزارة الخارجية المصرية

دانت مصر اليوم الأربعاء بشكل كامل وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية.

وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي وقوف بلادها الكامل إلى جانب المملكة قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة التي تطال أمن واستقرار المملكة والذي يرتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر والعالم العربي.

كما دانت مصر بأشد العبارات الاستهداف المتواصل من إيران لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مجددة تضامنها الكامل معها.

وأكدت إدانتها القاطعة لأي تهديدات أو محاولات لاستهداف المنشآت النفطية أو الغازية في دول الخليج العربي الشقيقة بما في ذلك منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بدولة قطر.

وجددت مصر وقوفها الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات آثمة معربة عن إدانتها لكافة الاستهدافات التي تطال المنشآت المدنية والبنية التحتية ومنشآت الطاقة في إطار التصعيد العسكري الخطير الراهن بما في ذلك استهداف حقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال في دولة قطر.

واشارت الى أن ذلك يمثل انتهاكا صريحا وفاضحا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ من استهداف منشآت الطاقة لما يمثله ذلك من تصعيد خطير غير مبرر ولما له من تأثير مباشر على أمن الطاقة العالمي وما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الدولي ومصالح الشعوب ورفاهيتها فضلا عن تأثيره على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

كما حذرت مصر من الآثار البيئية الخطيرة التي قد تترتب على هذه الاستهدافات فضلا عن المخاطر التي تهدد المدنيين والمنشآت الحيوية سواء المدنية أو الصناعية.

وجددت مصر مطالبتها بضرورة تحكيم العقل والحوار وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري الراهن والعمل على إنهاء الحرب بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.