وزير شؤون مجلس الوزراء: رصد 252 موظفا اشرافيا لم يتقدموا بطلب لمعادلة مؤهلاتهم الدراسية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله سعد المعوشرجي

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي إنه تم رصد 252 موظفا اشرافيا لم يتقدموا بطلب لمعادلة مؤهلاتهم الدراسية وإنه يجري اتخاذ اللازم بشأنهم مع جهات عملهم.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه اليوم الاربعاء اجتماعا للجنة فحص الشهادات الدراسية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص من المواطنين والمقيمين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال.

وأضاف الوزير المعوشرجي أنه “تم الانتهاء من 548 اشرافيا تم تحديث واصدار معادلة لمؤهلاتهم الدراسية فيما يجري اتخاذ اللازم بشأن 15 موظفا اشرافيا تم رفض معادلة مؤهلاتهم الدراسية”.

وأكد أن “اللجنة ستحيل الموظف في حال تخلفه او تقاعسه عن تعديل او تحديث بيانات مؤهله الدراسي او عدم تقدمه للمعادلة عند طلب اللجنة للمسائلة القانونية”.

وذكر أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج ارسال اللجنة للاشعارات عبر تطبيق (سهل) لتحديث بيانات المؤهل الدراسي للموظفين لضمان استمرار حقوقهم المالية والوظيفية.

وأشار إلى الانتهاء من إرسال 144420 اشعارا للموظفين شملت 23 جهة حكومية منذ الخامس من شهر يناير الماضي وحتى التاسع من شهر فبراير الماضي وذلك كحصيلة أولية فيما يتم حاليا استكمال العمل لبقية الجهات كما انه قد تم تعديل بيانات عدد 33829 موظفا على النظم المتكاملة ممن وردت لهم الاشعارات.

وحث اللجنة على ضرورة المتابعة الحثيثة للجهات التي لم تقم بعد بتعديل بيانات موظفيها وذلك للانتهاء من تحديث بيانات المؤهل الدراسي لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص نظرا لاهمية تلك البيانات وصحتها ولتمكين اللجنة من استكمال أعمالها.

واوضح أنه تم منح بعض الجهات مدة إضافية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن مع مراعاة أن لا يؤخر ذلك أعمال اللجنة.

ولفت إلى أنه تم اعتماد مقترح اللجنة بشأن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية برغبتها في ترسيخ مبدأ الحوكمة وتكافؤ الفرص بشأن شغل الوظائف الإشرافية (رئيس قسم) و(مراقب) و(مدير ادارة) أو شغل وظيفة مدير عام بضرورة قيام ديوان الخدمة المدنية بالتعميم على جميع الجهات التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أنه يتطلب على المرشح لتلك الوظائف تقديم ما يفيد تحديث بيانات معادلة المؤهلات الدراسية الحاصل عليها من خارج دولة الكويت واعتمادها من وزارة التعليم العالي.

وأشاد بعمل اللجنة والفرق الفرعية من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة داعيا الى ضرورة متابعة الجهات واستمرار العمل بتقديم تقارير بشكل دوري ومستمر والابلاغ عن أي حالات تقاعس سواء من الجهات أو الموظفين.

وتوجه الوزير المعوشرجي إلى الباري عز وجل بأن يحفظ دولة الكويت ويديم نعمة الامن والامان والاستقرار عليها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهم الله.