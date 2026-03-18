وزيرة الشؤون تبحث مع مدير عام هيئة “ذوي الإعاقة” مستجدات العمل وتطوير الخدمات

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة اجتماعا مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. دلال العثمان

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اجتماعا مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان لمناقشة مستجدات العمل في الهيئة وسير الأداء العام إضافة إلى استعراض أبرز التطورات والخطط المستقبلية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الاجتماع تناول متابعة آليات العمل في مختلف قطاعات الهيئة والوقوف على التحديات التي قد تواجه سير العمل إلى جانب بحث سبل تطوير الإجراءات وتبسيطها بما يضمن تسريع إنجاز المعاملات وتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي داخل الهيئة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة.

وشددت الوزيرة الحويلة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية لضمان الوقوف على الواقع الفعلي للخدمات المقدمة والعمل على معالجتها بشكل مباشر وسريع.