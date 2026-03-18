الداخلية: تعاملنا مع 17 بلاغا بسقوط شظايا خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 17 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع مجموع البلاغات منذ بداية العدوان إلى 421 بلاغا.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العميد بوصليب أن صافرات الإنذار تم تشغيلها ثلاث مرات يوم أمس الثلاثاء ليصل إجمالي عدد تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 94 مرة.

كما استعرض مقطعا مرئيا لجهود فرق التخلص من المتفجرات في التعامل مع البلاغات المتعلقة بسقوط الشظايا أو الأجسام خارج منطقة التهديد.

ودعا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المقاطع والمواد الإعلامية المعدلة أو المقتطعة أو المتداولة خارج سياقها الصحيح مؤكدا أن المعلومات والبيانات المتعلقة بالشأن الأمني أو بالمستجدات تعلن حصرا عبر القنوات الحكومية الرسمية.

وشدد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن تداول الشائعات أو نشر المعلومات غير الموثوقة يؤثر سلبا في أمن المجتمع واستقراره.