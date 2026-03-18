الدفاع: رصد 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن منظومات الدفاع الجوي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية أربعة صواريخ باليستية معادية و23 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي حيث تم التعامل معهم وتدميرهم فيما سقطت ثلاث مسيرات خارج منطقة التهديد دون أن تشكل خطرا أو أضرارا مادية.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الأربعاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأفاد العقيد الركن العطوان بأن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 11 بلاغ حيث تم التعامل معها والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.