وزيرا الشؤون والعدل يبحثان مستجدات حملة الغارمين وتعزيز آليات التعاون بين الجهات المعنية

وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة ووزير العدل المستشار ناصر السميط يبحثان مستجدات حملة الغارمين وتعزيز آليات التعاون بين الجهات المعنية

عقد كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير العدل المستشار ناصر السميط اجتماعا لمناقشة مستجدات حملة الغارمين وتعزيز آليات التعاون المشترك بين الجهات المعنية.

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الاجتماع الذي عقد في مقرها استهل بتوجيه الشكر والتقدير لكل من شارك في دعم الحملة من الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية تقديرا لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح الحملة وتفريج كربة المحتاجين.

ونقل البيان عن الوزيرة الحويلة تأكيدها أن هذا التعاون يعكس تكاملا حكوميا فاعلا ويعزز من نجاح المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين ومساندتهم.

من جانبه بين المستشار السميط أن العمل يسير بروح الفريق الواحد وعلى نهج مشترك مشيرا إلى الاستعداد المستمر لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل دقة وسلاسة.

وشهد الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي تبادل الخبرات بين وزارتي الشؤون والعدل وبحث سبل تطوير العمل المشترك بما يضمن تسريع الإجراءات وتنظيم الأولويات وتحقيق الأهداف الإنسانية للحملة.