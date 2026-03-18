رئيس البرلمان العربي يدين مجددا الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول عربية

رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي

دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي مجددا اليوم الأربعاء الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتكررة على عدد من الدول العربية لانتهاكها القانون الدولي وتهديدها للأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال اليماحي في بيان إن “هذه الاعتداءات تضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتشكل تهديدا خطرا ومباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.

وأضاف أن “استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء لا يمثل فقط اعتداء على سيادة الدول العربية بل يعد أيضا انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وتهديدا مباشرا لحياة المدنيين”.

وأوضح اليماحي أن “هذا العدوان السافر يشكل تهديدا مباشرا وشاملا للأمن القومي العربي” مشددا على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على دولة عربية هو اعتداء على الأمة العربية بأسرها.

ودعا إيران إلى الوقف الفوري لكافة أعمالها العدائية ضد الدول العربية واحترام سيادتها والالتزام بقواعد حسن الجوار مؤكدا أن الدول العربية ليست ساحة لتصفية الحسابات.

وثمن يقظة وكفاءة القوات العسكرية في الدول العربية التي تتعرض لهذه الاعتداءات مشيدا بإدارتها المهنية في التصدي وجاهزيتها العالية والرادعة لحماية أراضيها وصون مقدراتها.

وجدد دعم البرلمان الكامل لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات مشروعة لحفظ أمنها وسيادتها وفقا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس.