التعليم العالي: فتح باب التسجيل لبرنامج الطب البشري “المدخل المتقدم” لحملة البكالوريوس

وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء فتح باب التسجيل لبرنامج الطب البشري المدخل المتقدم (Graduate Entry) للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري والمخصص لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع (إكس) إن التسجيل يبدأ اعتبارا من اليوم ويستمر حتى الساعة الـ12 من ظهر يوم الخميس 30 أبريل المقبل مضيفة أن البرنامج يمتد لأربع سنوات ضمن نظام المدخل المتقدم.

وأوضحت أن التقديم يتم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي داعية الراغبين إلى الاطلاع على الشروط والإرشادات الخاصة بالبرنامج من خلال الدليل المنشور على الموقع والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل إتمام عملية التسجيل.