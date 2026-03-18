الخدمة المدنية: استمرار العمل بنسبة 30% بعد شهر رمضان وحتى إشعار آخر

ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأربعاء استمرار العمل بنسبة لا تتجاوز 30 في المئة بالجهات الحكومية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد حتى إشعار آخر نظرا لاستمرار الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

وقال الديوان في بيان صحفي إنه أصدر تعميما لكافة الجهات الحكومية بعدد العاملين في مقار العمل بالجهات الحكومية بما لا يتجاوز 30 في المئة نظرا للظروف الراهنة على أن يكون التدوير بين الموظفين إلزاميا.

وأوضح أن الجهة تحدد نظام التدوير يوميا أو أسبوعيا وفقا لطبيعة وظروف العمل لديها مع إمكانية العمل عن بعد في حال توافر الإمكانيات لذلك.

وأضاف أن التعميم يشمل أيضا تخفيض ساعات العمل بالجهات الحكومية بمعدل ساعة واحدة من نظام الدوام الرسمي المعتاد (نظام الدوام الصباحي) حتى إشعار آخر بحيث تكون عدد ساعات العمل ست ساعات مع استمرار العمل بفترات السماح المقررة بنظام الدوم الرسمي المعتاد.

وذكر البيان أن استمرار العمل بنظام الدوام المرن يكون في ضوء القرار المنظم له وفترات السماح ونظام الاستئذان والالتزام ببصمة الحضور والانصراف والتواجد أثناء الدوام وفقا للمطبق في نظام الدوام الرسمي المعتاد.

وأكد استمرار وقف نظام العمل بالفترة المسائية حتى إشعار آخر على أن لا يترتب على هذا التخفيض المساس بأنظمة النوبة وفقا للمقرر قانونا.

وحول الحالات التي تقرر تخفيف ساعات العمل لها وفقا للقرارات المنظمة لذلك أفاد البيان بأنه على الجهات تطبيق التخفيض لها ليكون عدد ساعات عملهم أربع ساعات مبينا أن هذا التعميم يعمل به مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد.