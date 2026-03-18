سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

كما اطمأن الجانبين خلال الإتصال على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وذلك بعد الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأراضي الكويتية والأردنية مجددين في الوقت ذاته استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدين على تسخير كافة إمكانياتهما لصون أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

وقد شكر سموه حفظه الله جلالته على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الطيبة متمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب الأردني الشقيق كل التقدم والنمو والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.