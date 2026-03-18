سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم من معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي نقل خلاله تحيات وتهاني فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة وتحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سموه حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد معربا عن خالص تمنياته لدولة الكويت وشعبها بدوام التقدم والازدهار وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

كما أكد معاليه خلال الاتصال على تجديد إدانة جمهورية الهند الصديقة الهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي ومؤكدا تضامن بلاده الكامل ودعمها وتأييدها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو معبرا سموه حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي على هذه المشاعر والبادرة الطيبة والموقف الثابت الداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها والذي يجسد عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين متمنيا لجمهورية الهند وشعبها الصديق المزيد من التطور والنماء.