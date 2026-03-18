سمو أمير البلاد يهنى المواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الفطر السعيد

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم الجميع فيه بوافر الصحة والعافية وبالمحبة والهناء.

ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما يهنئ المواطنين والمقيمين الكرام بعيد الفطر السعيد سائلا الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.