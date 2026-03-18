سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف نقل خلاله تحيات وتهاني فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سموه حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين الصديقين والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أكد معاليه خلال الاتصال على تجديد إدانة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة ومواثيق القانون الدولي مؤكدا معاليه وقوف جمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب دولة الكويت ودعمها الكامل وتأييدها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

من جانبه نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري معربا سموه حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف على هذه البادرة الكريمة والدعوات الصادقة مثمنا سموه الموقف الثابت والداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها ومتمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.