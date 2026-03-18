السعودية: إسقاط مسيّرتين قرب حي السفارات في الرياض

أعلنت السعودية صباح الأربعاء إسقاط مسيّرتين أثناء اقترابهما من حي السفارات في الرياض، وذلك بعد ساعات من اعتراض صاروخ بالستي قرب قاعدة جوية تضم عسكريين أميركيين، في ظل تواصل هجمات إيران على الخليج للأسبوع الثالث ردا على الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وفي منشورين منفصلين على منصة إكس خلال أقل من ساعة، أشارت وزارة الدفاع إلى “إسقاط مسيّرة معادية” وإلى “إسقاط مسيّرة معادية أخرى أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة فجر الأربعاء، اعتراض صاروخ بالستي بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تضم عسكريين أميركيين، كما أفاد عن اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات في المنطقة الشرقية.