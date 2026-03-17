وزير العدل: إجمالي حملة الغارمين نحو 16.5 مليون دينار كويتي

وزير العدل ناصر السميط

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اختتام الحملة التي أطلقتها الوزارة لجمع التبرعات لسداد مديونيات المواطنين الغارمين بإجمالي حصيلة تبرعات بلغت 574ر539ر16 مليون دينار كويتي (نحو 54 مليون دولار أمريكي) فيما بلغ عدد المتبرعين 138326 متبرعا.

وقال المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان الحملة حققت نجاحا لافتا وتفاعلا واسعا من مختلف فئات المجتمع في مشهد وطني يعكس قوة التلاحم المجتمعي وسرعة الاستجابة للمبادرات الإنسانية.

وأكد أن الإدارة العامة للتنفيذ ستباشر فورا سداد المديونيات المستحقة وفق الضوابط المعتمدة بما يضمن إيصال التبرعات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

وثمن الإسهام الكبير للجهات والمؤسسات والبنوك والشركات والأفراد الذين جسدوا أسمى معاني المسؤولية المجتمعية وساهموا في تخفيف معاناة الغارمين ولم شمل أسرهم.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ الكويت في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ويحفظ كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وكان مجلس الوزراء استمع خلال اجتماعه في وقت سابق اليوم إلى شرح من وزير العدل حول حملة جمع التبرعات لسداد مديونيات المواطنين الغارمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية موضوعة لدى الإدارة العامة للتنفيذ.

يذكر ان وزارة العدل أطلقت الحملة صباح أمس الاثنين والتي تهدف لدعم المواطنين المعسرين والمتعثرين ماليا في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.