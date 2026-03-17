الأركان والإطفاء: رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الحوادث والطوارئ وتعزيز منظومة الأمن والسلامة

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان يزور قوة الإطفاء العام

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان مع رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي سبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين الجانبين بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الحوادث والطوارئ وتعزيز منظومة الأمن والسلامة.

وذكرت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال استقبال اللواء الرومي للفريق الركن الشريعان بمناسبة زيارته للاطفاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات العسكرية والأمنية في البلاد.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات وصون أمن واستقرار الوطن ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويحقق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف الحوادث النوعية وغير النوعية للحفاظ على الأمن المجتمعي.