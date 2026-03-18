دوري أبطال أوروبا: سبورتينغ يخطف الأضواء في أمسية تأهل ريال وسان جرمان وأرسنال

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

كان سبورتينغ البرتغالي نجم أمسية الثلاثاء التي شهدت تأهلا متوقعا لريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وأرسنال الإنكليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتحطيمه حلم بودو غليمت النروجي وتعويض خسارته ذهابا 3-0 بفوز كاسح 5-0 بعد التمديد.

وبدا بودو غليمت في طريقه ليصبح أول فريق نروجي يبلغ ربع النهائي منذ روزنبورغ في موسم 1996-1997 بفوزه الكبير ذهابا على أرضه، لكن سبورتينغ عاد من بعيد جدا وسجل ثلاثة أهداف في الوقت الأصلي عبر غونسالو إيناسيو (34) وبيدرو غونسالفيش (61) والكولومبي لويس سواريس (78 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف الرابع في بداية الشوط الإضافي الأول عبر الأوروغوياني ماكسيميليانو أراوخو (92) ثم الخامس في الثواني الأخيرة عبر البديل رافايل نيل (1+120).

“نحن سبورتينغ”

وقال أراوخو إنه “كان هناك كثير من التشكيك لأن الناس اعتقدوا أن الأمر شبه مستحيل، لكننا أظهرنا أننا نؤمن بقدراتنا ونجحنا في قلب النتيجة… نحن سبورتينغ، كان علينا أن نفعل ذلك، وقد فعلناه!”.

وتطرق إلى هدفه قائلا إنه “من دون شك أهم هدف في مسيرتي. هدف في دوري أبطال أوروبا، هنا على أرضنا. أود أن أشكر عائلتي وزوجتي التي تجلس هناك في المدرجات والتي قدّمت لي دائما دعما كبيرا مهما كانت الظروف”.

ويلتقي سبورتينغ في ربع النهائي مع أرسنال الذي فاز على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-0 بعد التعادل ذهابا 1-1.

وانتهت مغامرة بودو غليمت الذي دخل اللقاء على خلفية 5 انتصارات متتالية على الكبار مانشستر سيتي الإنكليزي (3-1) وأتلتيكو مدريد الإسباني (2-1) وإنتر الإيطالي (3-1 و2-1 في ملحق ثمن النهائي)، إضافة إلى سبورتينغ ذهابا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها سبورتينغ عودة مماثلة على الساحة القارية، إذ فعل ذلك سابقا حين خسر 1-4 أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في ربع نهائي كأس الكؤوس موسم 1963-1964، ثم فاز إيابا 5-0 وواصل طريقه حتى التتويج باللقب.

وفي استاد الاتحاد، جدد ريال تفوقه على ضيفه مانشستر سيتي بالفوز عليه 2-1، مستفيدا من التفوق العددي منذ الدقيقة 20 ليؤكد أحقيته ببطاقة ربع النهائي بعدما فاز ذهابا بثلاثية نظيفة.

ودخل النادي الملكي صاحب الرقم القياسي بـ 15 لقبا في “تشامبيونزليغ”، اللقاء وهو في وضع أكثر من جيد لبلوغ ربع النهائي حيث من المتوقع أن يواجه بايرن ميونيخ الألماني الذي فاز ذهابا خارج أرضه على أتالانتا الإيطالي 6-1 ويستضيفه إيابا الأربعاء، بعد فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة سجلها في الشوط الأول.

وترجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 22 ركلة الجزاء التي تسبب بها البرتغالي برناردو سيلفا بلمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة، ما أدى لطرده بعد مراجعة “في أيه آر”، مانحا فريقه تقدم أكثر من مريح في المواجهة ككل.

ورغم النقص العددي، عادل سيتي النتيجة من ركلة ركنية لعبها الهولندي تيجاني رايندرز قصيرة للبلجيكي جيريمي دوكو، حول الأخير الكرة إلى داخل المنطقة لتجد النروجي إرلينغ هالاند الذي سجل هدفه السابع والخمسين في مباراته الثامنة والخمسين في المسابقة (41).

ولم يطرأ أي تعديل على النتيجة حتى الوقت بدل الضائع حين أضاف فينيسوس الثاني أيضا بتمريرة من الفرنسي أوريليان تشواميني (3+90).

رحلة مذهلة

وفي لندن، واصل أرسنال موسمه المذهل ببلوغه دور الثمانية بفوز صريح على ليفركوزن 2-0.

ويدين الـ “غانرز” بفوزهم إلى هدفي إيبيريتشي إيزي (36) وديكلان رايس (63)، ليحسم النادي اللندني المواجهة 3-1 في مجموع المباراتين ويتابع مغامرته الناجحة على أربع جبهات (الدوري ومسابقتي الكأس المحليتين والأبطال).

ويأتي الفوز والتأهل في أفضل توقيت للـ “مدفعجية” قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي الأحد، حيث سيسعى للفوز بأول ألقابه منذ ستة اعوام.

وعلى بعد كيلومترات من ملعب الإمارات في “ستامفورد بريدج”، كان تشلسي على موعد مع خسارة ثقيلة جديدة على يد سان جرمان بثلاثية نظيفة، ليحسم الأخير المواجهة بنتيجة كاسحة ذهابا وإيابا (8-2).

ونجح نادي العاصمة الفرنسية سريعا في تأكيد هيمنته المطلقة على المواجهة بعدما تقدم 2-0 بعد مرور ربع الساعة الأولى، عبر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (6) وبرادلي باركولا (15)، قبل أن يضيف البديل سيني مايولو الثالث في الشوط الثاني (62).

ويلتقي سان جرمان في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة غلطة سراي التركي وليفربول الإنكليزي اللذين يتواجهان الأربعاء بعد فوز الاول ذهابا 1-0.

وقال كفاراتسخيليا لقناة كانال+: “إنه أمر مذهل. تسجيل ثلاثة أهداف خارج ملعبنا ضد تشلسي هو شيء جيد، والأهم هو أن نستمر في اللعب بشكل جيد جدا، لذا علينا أن نستمر على هذا المنوال”.

ويمكن القول ان سان جرمان ثأر بامتياز لخسارته أمام تشلسي في نهائي كأس العالم للاندية عندما ألحق به خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة الصيف الماضي في الولايات المتحدة.