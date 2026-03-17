سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء اللبناني

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من دولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور نواف سلام أعرب خلاله عن استنكاره الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الكويت مؤكدا وقوف بلاده مع الإجراءات التي تتخذها إزاء المخططات الإرهابية والتي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

من جهته أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاتها على الأراضي اللبنانية في انتهاك لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخرق لقرارات مجلس الأمن الدولي مؤكدا موقف دولة الكويت الداعم للجمهورية اللبنانية في حفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما عبر سموه عن شكره وتقديره لدولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية على موقفه الداعم لدولة الكويت ومع كل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة أراضيها.