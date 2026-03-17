الهيئة العامة للغذاء والتغذية تغلق 5 منشآت غذائية لضمان سلامة الأغذية المتداولة

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة بإدارة تفتيش محافظة حولي خمس منشآت غذائية وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق وحماية صحة المستهلكين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه تم ضبط مخالفات في هذه المنشآت منها عرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (فاسدة) إلى جانب تداول أغذية مغشوشة وتسييح لحوم مجمدة بقصد بيعها على أنها طازجة.

وأوضحت أن هذه المنشآت لم تلتزم بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل مؤكدة أن حملاتها التفتيشية والرقابية مستمرة في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة والحفاظ على سلامة الغذاء في الأسواق.