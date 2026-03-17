وزير الصحة يطمئن على حالة أحد منتسبي الجهات الأمنية المصاب أثناء تأدية واجبه في مطار دولة الكويت

وزير الصحة د. أحمد العوضي يطمئن على حالة أحد منتسبي الجهات الأمنية المصاب أثناء تأدية واجبه في مطار دولة الكويت

قام وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بزيارة أحد منتسبي الجهات الأمنية في البلاد والذي تعرض لإصابة أثناء تأدية واجبه في مطار دولة الكويت وذلك في إطار المتابعة المستمرة وحرص وزارة الصحة على الاطمئنان على المصابين من الصفوف الأمامية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن المنتسب أصيب في منطقة الفخذ حيث تم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى جابر الأحمد وتلقى الرعاية الطبية اللازمة فور وصوله وباشر الفريق الطبي المختص التعامل مع الحالة حيث أجريت له عملية جراحية في قسم العظام وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة وقد تكللت بالنجاح.

وأضافت أن الوزير العوضي اطلع خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصاب حيث تبين استقرار وضعه الصحي واستمراره في تلقي الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية المختصة وسط متابعة دقيقة لضمان تعافيه التام.

وأكدت الوزارة حرصها على تسخير جميع إمكاناتها الطبية والبشرية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع الحالات بما يعكس جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات بكفاءة واقتدار.