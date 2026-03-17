الداخلية: تعاملنا خلال الـ24 ساعة الماضية مع 6 بلاغات بسقوط شظايا جراء الاعتراض الدفاعي للاعتداءات الإيرانية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع ستة بلاغات بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي للاعتداءات الإيرانية ليرتفع بذلك مجموع البلاغات إلى 403 منذ بداية العدوان السافر.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العميد بوصليب أنه تم تشغيل صافرات الإنذار مرتين ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 91 مرة.

واستعرض جهود فرق التخلص من المتفجرات في التعامل البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج منطقة التهديد.

وقال العميد بوصليب “تؤكد وزارة الداخلية أن منتسبيها سيظلون العين الساهرة على حماية الوطن وصون أمنه واستقراره يؤدون واجبهم بكل إخلاص ومسؤولية ثابتين على قيم التضحية والولاء للوطن وقيادته مستمرين في أداء مهامهم بكل عزم وثبات واضعين أمن الكويت وسلامة أهلها فوق كل اعتبار وماضين في أداء رسالتهم الوطنية بكل فخر واعتزاز”.

ودعا الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.