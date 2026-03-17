الدفاع: اعتراض صاروخين بالستيين و13 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخين بالستيين معاديين و13 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها واعتراضها فيما تم تسجيل إصابتين طفيفتين نتيجة سقوط شظايا و”حالتهما مستقرة”.

جاء ذلك في كلمة المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الثلاثاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العقيد العطوان أنه “لم يتم تسجيل أي أضرار مادية” مبينا أن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات تعاملت مع ثمانية بلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد أن منتسبي الجهات العسكرية والأمنية يؤمنون حق الإيمان بأن الكويت دولة أكثر صمودا وأشد صبرا عبر تاريخها في مواجهة كل الاعتداءات التي تحاول النيل من صلابتها وشموخها وتلاحم شعبها ولا يحميها بعد الله عز وجل إلا أبناؤها الأوفياء المخلصون الذين نذروا أنفسهم وأرواحهم فداء في سبيل حفظ أمنها واستقرارها وسخروا كافة قدراتهم وإمكاناتهم لخدمتها والعمل من أجلها وعليهم تقع مسؤولية الدفاع عن كل شبر من ترابها الطاهر يدا بيد بذلا وعطاء وتضحية.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.