الأردن يدين بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الكويت

دانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء بأشد العبارات المخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت باعتباره محاولة مرفوضة لتهديد أمن الكويت واستقرارها وتعريض مواطنيها للخطر.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي رفض الأردن واستنكاره هذه المحاولة وتضامنه المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وشددت على رفض الأردن لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت امس أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة (حزب الله) الإرهابي المحظور تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.