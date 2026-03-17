هيئة الزراعة: استمرار استيراد الأسماك عبر المنافذ البرية بكميات جيدة

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف سالم الحاي استمرار استيراد الأسماك عبر المنافذ البرية بكميات جيدة فضلا عن استمرار عمليات الصيد البحري المحلي والتي لا تعمل بكامل طاقتها في الوقت الحالي.

وقال الحاي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة يسمح فقط لـ(اللنجات) الكبيرة بالدخول إلى المياه للصيد مشيرا الى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية للسماح (للطراريد) بالصيد قريبا بما يسهم في زيادة إنتاج صيد الأسماك.

وعلى صعيد قطاع اللحوم أكد أن (الهيئة) تقوم بجولات ميدانية مستمرة على مزارع الأبقار والدواجن إذ تعمل بصورة طبيعية سواء في إنتاج الدجاج اللاحم أو بيض المائدة ومعدلات الإنتاج مستقرة.