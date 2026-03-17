الخارجية اللبنانية تستنكر بشدة المخطط الإرهابي الذي استهدف سيادة دولة الكويت وأمنها

صورة أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الثلاثاء عن استنكارها الشديد “للمخطط الإرهابي الذي استهدف سيادة دولة الكويت الشقيقة وأمنها” فيما دانت “ضلوع (حزب الله) اللبناني في المخطط”.

وأشارت الوزارة في بيان إلى قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 مارس بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية ل(حزب الله) مؤكدة تضامن لبنان الكامل مع دولة الكويت التي طالما “وقفت معه في المحن والصعاب”.

وتوجهت وزارة الخارجية اللبنانية بالتهنئة ل”الأجهزة الأمنية الكويتية على يقظتها” معربة لها عن “استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولا لمعاقبة المرتكبين”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت امس أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة (حزب الله) الإرهابي المحظور تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.