مصر تدين توغل قوات الاحتلال جنوبي لبنان

وزارة الخارجية المصرية

دانت مصر اليوم الثلاثاء بأشد العبارات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من بلدتي (يارون) و(مارون الراس) في جنوب لبنان باعتبارها انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان تضامنها الكامل مع الدولة اللبنانية مشددة على رفضها القاطع لأي مساس بسيادة لبنان أو استباحة أراضيه.

وطالبت الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الفوري من جميع الأراضي اللبنانية والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده بما يضمن تمكين مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش اللبناني من بسط سيادتها.

وجددت التأكيد على ضرورة الإيقاف الفوري والشامل لكافة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان بما يشمل التوغل البري والغارات الجوية التي تستهدف العاصمة بيروت ومختلف المناطق إضافة إلى استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في انتهاك للأعراف الدولية.

وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة المدنيين ودفع مئات الآلاف إلى النزوح القسري.

وطالبت المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل للضغط من أجل وقف التصعيد وفرض التهدئة تجنبا لمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة.