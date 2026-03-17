الإمارات: إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي

مطار دبي الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتية إغلاقا مؤقتا وجزئيا للمجال الجوي لدولة الإمارات كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضي الدولة في ظل تسارع وتصاعد التطورات الأمنية في المنطقة.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم الاثنين أن القرار جاء بناء على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية محليا ودوليا مشددة على أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية للدولة أولوية قصوى.

وأوضحت أنها ستواصل إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات داعية المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لمتابعة آخر التحديثات بشأن الرحلات مؤكدة توفير الإسكان والإعاشة اللازمة للمسافرين من قبل شركات الطيران والجهات المحلية.

وشددت الهيئة على أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تبقى في مقدمة أولوياتها والتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.