الشؤون الاسلامية: صلاة عيد الفطر الساعة 6:08 صباحا بجميع المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية اليوم الاثنين أن صلاة العيد ستقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة في الساعة 08ر6 صباحا مع مراعاة فرق التوقيت وعدم إقامة مصليات العيد في الساحات الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تعميما إداريا من وكيل الوزارة المهندس سليمان السويلم تم توجيهه إلى مديري ادارات مساجد المحافظات بإقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها الصلاة الجمعة مع مراعاة فرق التوقيت وعدم إقامة مصليات العيد في الساحات الخارجية.

وذكرت الوزارة أنه تم تخصيص دعاء لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وللبلاد وان يرحم الشهداء الابرار ويحفظ جنودنا ويثبت اقدامهم.