وزيرة الشؤون تدعو الجمعيات الخيرية والمؤسسات والمواطنين إلى دعم حملة سداد ديون الغارمين

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أمثال الحويلة الجمعيات الخيرية والمؤسسات والمواطنين إلى دعم حملة سداد ديون الغارمين التي أطلقتها وزارة العدل اليوم الاثنين بهدف تفريج كربة المواطنين المتعثرين خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وقالت الحويلة في بيان صادر عن وزارة (الشؤون) إن “هذه الحملة تجسد روح التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع وتسهم في تفريج كرب المحتاجين وإدخال الفرح على أطفالهم وأسرهم”.

وأضافت أن “تكاتف الجميع في دعم هذه الحملة يعكس أسمى معاني التراحم والتلاحم بين أبناء الشعب الكويتي ويضرب أروع الأمثلة في الوقوف مع بعضهم البعض خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة”.

ودعت الحويلة الجميع إلى المبادرة بالمشاركة والتبرع ليكون هذا العمل الإنساني سببا في تفريج هموم كثير من الأسر سائلة الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وبلغ إجمالي حصيلة حملة جمع التبرعات حتى الساعة الثامنة مساء 281ر698ر4 ملايين دينار كويتي (نحو 000ر300ر15 مليون دولار أمريكي).

وكانت وزارة العدل بدأت الحملة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم دعما للمواطنين المعسرين والمتعثرين ماليا ودعت المواطنين والمقيمين والجهات والشركات والبنوك إلى مد يد العون والمساعدة للمدينين غير القادرين على سداد ديونهم تخفيفا للأعباء عنهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم.