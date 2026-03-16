وزير العدل: حملة سداد مديونيات المواطنين الغارمين مبادرة إنسانية تعكس قيم التكافل في المجتمع

وزير العدل ناصر السميط

قال وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط اليوم الإثنين إن حملة جمع التبرعات التي أطلقتها الوزارة لسداد مديونيات المواطنين الغارمين الصادر ضدهم أحكام قضائية مودعة لدى الإدارة العامة للتنفيذ تعد “مبادرة إنسانية تعكس قيم التكافل في المجتمع الكويتي”.

وأضاف المستشار السميط في تصريح لتلفزيون دولة الكويت أن الحملة المستمرة حتى الـ00ر12 من مساء اليوم تأتي لتؤكد أن “دولة الكويت بلد الرحمة والخير والإنسانية”.

وأعرب عن رغبة وزارة العدل في مشاركة ومساهمة الأفراد والجهات والشركات والبنوك في الحملة لتفريج هم الغارمين وإسعادهم مضيفا أن “سداد ديون الغارمين يعتبر مما تجوز فيه الزكاة”.

وسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع وأن يحفظ دولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وبلغ إجمالي حصيلة حملة جمع التبرعات حتى الساعة الثامنة مساء 281ر698ر4 مليون دينار كويتي (نحو 000ر300ر15 مليون دولار أمريكي).

وكانت وزارة العدل بدأت الحملة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم دعما للمواطنين المعسرين والمتعثرين ماليا ودعت المواطنين والمقيمين والجهات والشركات والبنوك إلى مد يد العون والمساعدة للمدينين غير القادرين على سداد ديونهم تخفيفا للأعباء عنهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم.