الحرس الوطني: أسقطنا 7 طائرات “درون” معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم الحرس الوطني مدير مديرية التوجيه المعنوي العميد د. جدعان فاضل

قال الحرس الوطني الكويتي اليوم الإثنين إن (قوة واجب) التابعة له تمكنت من إسقاط سبع طائرات (درون) معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المتحدث باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني السافر على دولة الكويت.

وأوضح العميد فاضل أن الحرس الوطني تمكن من التصدي وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة و24 طائرة درون منذ بداية العدوان الإيراني الآثم بإجمالي (27 طائرة مسيرة ودرون) فيما تعاملت وحدة التخلص من المتفجرات التابعة لكتيبة الهندسة مع 31 بلاغا عن بقايا صواريخ وشظايا في مواقع مختلفة.

وطمأن المواطنين والمقيمين بأن القراءات الإشعاعية في الأجواء والمياه الإقليمية الكويتية “طبيعية” وأن مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي في الحرس الوطني على جاهزية تامة على مدار الساعة لمتابعة الحالة الإشعاعية وتقديم القراءات المستمرة ورصد أي مخاطر وتقديم الإنذار المبكر للجهات المختصة من خلال خط ساخن على مدار الساعة.

وأكد أن وقوف أهل الكويت الأوفياء والمقيمين على أرضها الطيبة صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة واضعين أمن الوطن وسيادته واستقراره فوق كل اعتبار يعكس التزاما صادقا بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي جعل من أمن الكويت خطا أحمر لا يمكن تجاوزه وحماية وطننا من كل تهديد واجب مقدس لكل مواطن ومقيم.

كما أكد العميد فاضل أنه تنفيذا للتوجيهات السامية فإن “رجال الحرس الوطني في جميع قطاعاته ووحداته قاموا بتلبية نداء الواجب والدفاع عن الوطن بكل عزم وإصرار مساندين إخوانهم في الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام في منظومة عمل متكاملة تعكس روح الفريق الواحد والتعاون انطلاقا من أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الجهود وتركيز العزيمة على أمن الكويت واستقرارها”.

وذكر أنه ضمن جهود رجال الحرس الوطني في إسناد وزارتي الدفاع والداخلية في تأمين المواقع الحيوية فقد قامت قوة واجب الحرس الوطني بنشر قواتها حيث تتولى تأمين 46 موقعا حيويا مع الاستمرار في واجبها بتأمين المواقع الحيوية الرئيسية.

وأشار إلى قيام رجال الحرس الوطني بتقديم الدعم والإسناد لكافة الجهات الحكومية منها وزارات الصحة والمواصلات والإعلام والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتجارة والصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية دون إرهاق لقوات الحرس الوطني أو الإخلال بواجبه الرئيسي بتأمين المواقع الحيوية لدولة الكويت والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات تعزيزا لوحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية مؤكدا أن التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن وازدهاره وأن كل جهد يبذل وكل قلب ينبض بالولاء للوطن هو حجر أساس في صرح أمن الكويت وسيادتها.

وابتهل إلى المولى عز وجل بأن يحفظ دولة الكويت من كل مكروه وسوء وأن يرحم شهداءها الأبرار ويسكنهم فسيح جناته وأن يمدنا بالعون والتوفيق في أداء رسالتنا النبيلة في حماية الوطن ومكتسباته ليظل علم الكويت خفاقا شامخا على أرضها الطيبة وتظل راية الأمن والاستقرار مرفوعة عالية شاهدة على وحدة الصف ووفاء الأوفياء لوطنهم الغالي.