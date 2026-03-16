الجامعة العربية المفتوحة في الكويت تستقبل الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة للاطلاع على جاهزية خطط الطوارئ

استقبلت الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم محمد العلي، بحضور مدير الجامعة الدكتور صلاح الحمادي، ومساعد مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة أفنان نصار الخالدي، ومساعد مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية المساندة والبحث العلمي الدكتورة سوسن ملك، إلى جانب عدد من العمداء ومديري الإدارات في الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على جاهزية خطط الطوارئ في الجامعة، ومتابعة سير العمل وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية والإدارية في ظل مختلف الظروف.

وأكد الدكتور جاسم محمد العلي أن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تحرص على القيام بزيارات ميدانية دورية للجامعات والكليات الخاصة، بهدف المتابعة المباشرة للاطمئنان على جاهزية المؤسسات التعليمية، والتأكد من تطبيق خطط الطوارئ والإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يعزز استقرار البيئة التعليمية واستمرارية العمل الأكاديمي والإداري.

وأوضح العلي أن زيارة اليوم الاثنين شملت الجامعة العربية المفتوحة إلى جانب عدد من الجامعات الخاصة الأخرى، وذلك ضمن سلسلة زيارات تفقدية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع إدارات الجامعات، والاطلاع على آليات العمل المتبعة لضمان سلامة الهيئات الإدارية والتدريسية واستمرار العملية التعليمية بكفاءة.

كما حثّ الطلبة والطالبات على مواصلة دراستهم من خلال أنظمة التعليم الإلكتروني والاستفادة من الوسائل التعليمية المتاحة عن بُعد، بما يضمن استمرار التحصيل العلمي وعدم تأثر المسيرة الأكاديمية، مؤكدًا أهمية الالتزام والجدية في متابعة الدراسة خلال المرحلة الراهنة.

من جانبه، رحّب مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور صلاح الحمادي بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تعكس حرص الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة على متابعة جاهزية مؤسسات التعليم العالي والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات التنظيمية.

وأكد الحمادي أن الجامعة العربية المفتوحة تولي أهمية كبيرة لتفعيل خطط الطوارئ وضمان جاهزية مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة، لافتًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مرنة وآمنة لطلبتها، مدعومة بأنظمة التعليم الإلكتروني والتقنيات الحديثة.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والجامعات الخاصة في دولة الكويت، بما يسهم في دعم استقرار العملية التعليمية وتعزيز جاهزية مؤسسات التعليم العالي لمواجهة مختلف المستجدات.