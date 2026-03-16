المجلس البلدي يوافق على تخصيص مواقع لمبان ضمن مشروع السور الأمني بالضاحية الدبلوماسية

جلسة المجلس البلدي الرئيسية

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب وزارة الخارجية تخصيص مواقع لمبان ضمن مشروع السور الأمني بالضاحية الدبلوماسية.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة الشويخ الصناعية بجوار المخبز الآلي ومسلخ الشويخ القديم كما وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية إلغاء توسعة ديوانية كبار السن بمنطقة الشامية.

وحفظ المجلس اقتراح إضافة نشاط ورشة لصياغة الذهب فيما وافق على توصية لجنة محافظة العاصمة تعديل شرط تنفيذ وتسليم المواقف الى وزارة المالية من قرار المجلس البلدي السابق المتعلق بمشروع إنشاء مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار وتجميل الساحات المجاورة العائدة للدولة الواقعة بمنطقة شرق.