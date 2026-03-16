اتحاد المصارف: تعطيل أعمال البنوك المحلية ابتداء من الخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر السعيد

أعلن اتحاد مصارف الكويت تعطيل أعمال البنوك المحلية يوم الخميس المقبل الموافق 19 مارس الحالي بمناسبة عيد الفطر السعيد للعام الهجري 1447 وذلك بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي.

وأوضحت الأمين العام للاتحاد شيخة العيسى في تصريح صحفي اليوم الاثنين إنه في حال جاء شهر رمضان المبارك 30 يوما فسيكون يوم الخميس 19 مارس المتمم لشهر رمضان وتكون العطلة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الثلاثاء 24 مارس.

وأضافت العيسى أنه في حال كان شهر رمضان 29 يوما فسيكون يوم الخميس 19 مارس أول أيام عيد الفطر وتكون العطلة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الاثنين 23 مارس.