"التربية" تنفذ إخلاء وهميا في ملاجئ مناطق تعليمية للتأكد من الجاهزية والكفاءة

نفذت وزارة التربية اليوم الاثنين تجربة إخلاء وهمي في ملاجئ مباني مناطق (العاصمة) و(مبارك الكبير) و(حولي) التعليمية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية وفرق التدخل السريع في (التربية).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن التجربة هدفت إلى التأكد من جاهزية الملاجئ وكفاءة خطط الإخلاء المعتمدة إلى جانب تدريب العاملين على آليات الإخلاء السريع والتنظيم أثناء حالات الطوارئ بما يسهم في تعزيز القدرة على الاستجابة الفاعلة وضمان سلامة العاملين والمتواجدين في المباني التعليمية.

وأكدت أن تنفيذ هذه التجارب يأتي ضمن خططها الوقائية المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بهدف رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة وتعزيز ثقافة الاستعداد للطوارئ داخل المرافق التعليمية.

وذكرت أن مثل هذه التدريبات الميدانية تسهم في تقييم كفاءة الإجراءات المتبعة وتطويرها بشكل مستمر بما يضمن جاهزية المرافق التابعة للوزارة للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة ويعزز بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة الجميع.