دولة الكويت تعرب عن تضامنها مع إثيوبيا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها عدة مناطق جنوبي البلاد وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات وفقدان العديد من الأشخاص إضافة إلى خسائر مادية وأضرار بالبنية التحتية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين إن دولة الكويت تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة ولذوي الضحايا جراء هذه الكارثة الطبيعية.

كما أعربت عن تمنيات دولة الكويت بالشفاء العاجل للمصابين متمنية أن تتمكن الجهات المعنية من تجاوز آثار هذه الكارثة والحد من تداعياتها.