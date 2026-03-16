وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع والتصعيد العسكري في المنطقة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي
تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت (الخارجية) في بيان صحفي إن الجانبين ناقشا خلال الاتصال ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متزايد نتيجة العدوان الإيراني على دول المنطقة وما يترتب عليه من انعكاسات خطيرة وتداعيات مقلقة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن الاتصال تطرق كذلك إلى أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

