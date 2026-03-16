ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مستجدات الأوضاع في المنطقة وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس دولة الإمارات.

وقالت (واس) إنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وأن دول المجلس ستستمر في بذل كافة جهودها للدفاع عن أراضيها وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.